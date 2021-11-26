تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت إدارة المرور فى إجراء عملية غلق كلى لشارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج، لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى إنه فى إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق فإنه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبد الرقيب حتى شارع أبو الفرج بطول 400 م وعرض 18 م فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

ولفت المصدر إلى أنه يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الهرم فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبو الفرج وبمواجهة سنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط، اعتبارا من الساعة 1 صباح اليوم الجمعة ولحين انتهاء الأعمال.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت عددا من التحويلات المرورية اللازمه فى إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهى كالآتى:

- القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبو الهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا)، مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عز الدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحى)، ثم الدوران أسفل الكوبرى والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

- على الراغبين فى التوجه إلى (مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام، ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.

وشدد المصدر على اتباع تعليمات المرور والالتزام باللوحات واللجان المرورية لتفادى التكدسات، مضيفا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمه بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية.