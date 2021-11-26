تشييع جثامين 4 أشخاص بينهم عريس لقوا مصرعهم بحادث سيارة فى الدقهلية.. فيديو

الدقهلية - فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من صلاة الجنازة على أربعة أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بينهم عريس قبل فرحه بأسبوعين، وإصابة طفل فى حالة خطيرة بعد تصادم سيارة جامبو بتوك توك كانوا يستقلونها على طريق نبروة درين بمحافظة الدقهلية.

وفى مشهد جنائزي مهيب شيع الآلاف من أهالي قرية دريم التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، جثامين الـ4 أفراد بينهم عريس كان محدد له فرح خلال أسبوعين.

وأدي صلاة الجنازة بمنطقة فضاء بجوار القرية، وخرجت النعوش متوجهة إلى مقابر القرية، وردد المشيعون هتافات لا اله الا الله، والمتوفون هم: إسلام محمد سالم، وعمرو السعيد مصطفي، رشا محمد أبو ريا، وشقيقتها منى.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى مأمور مركز نبروه، بمصرع أربعة أشخاص على طريق نبروه تيرة فى حادث تصادم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل جامبو وتوك توك كان يستقله 5 من أفراد عائلة واحدة، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما ادي إلى اصطدام السيارة بالتوك التوك فى المواجهة مما أدي إلي مصرع أربعة أشخاص، وإصابة طفل فى حالة خطيرة وتبين أنهم جميعا من عائلة واحدة.

وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثث إلى مستشفي نبروة العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، وبالفحص تبين أن السيارة النقل كان يستقلها أربعة أشخاص، وتم ضبط ثلاثة منهم بينما هرب السائق عقب الحادث.