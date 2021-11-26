مصرع 4 من عائلة واحدة وإصابة طفل فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصابة طفل فى حالة خطيرة بعد تصادم سيارة جامبو بتوك توك كانو يستقلونها على طريق نبروة درين بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى مأمور مركز نبروة ، بمصرع أربعة أشخاص على طريق نبروة تيرة فى حادث تصادم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل جامبو وتوك توك كان يستقلوه خمس من أفراد عائلة واحدة، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما ادي إلى اصطدام السيارة بالتوك التوك فى المواجهة مما ادي الي مصرع أربعة أشخاص من مستشفي التوم التوك، وإصابة طفل فى حالة خطيرة وتبين أنهم جميعا من عائلة واحدة.

وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثث إلى مستشفي نبروة العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، وبالفحص تبين أن السيارة النقل كان يستقلها أربعة أشخاص، وتم ضبط ثلاثة منهم بينما هرب السائق عقب الحادث.



