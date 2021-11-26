تحتوى على الصليب المقدس.. تعرف على مكونات المكتبة الباباوية بالكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر المكتبة الباباوية المركزية فى وادى النطرون إحدى المؤسسات الثقافية الهامة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، وأكد الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية على أهداف المكتبة الباباوية.

ويوجد جزء من خشبة الصليب المقدس التى صلب عيها يسوع المسيح داخل قاعة البابا ديوسقورى أكبر قاعة بالمكتبة الباباوية المركزية حيث تبلغ مساحتها 400 متر بدون أعمدة، وهو أثمن ما يوجد بالمكتبة، ومحفوظ داخل صندوق زجاجى عليه أختام بالشمع الأحمر الذى يؤكد أصالته.

وذكر المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية أنه تم إهداء هذا الجزء من الأنبا مرقس مطران مارسيليا إلى الكنيسة القبطية عام 1975، وموجود الوثيقة التى تعرض قصة هذا الجزء وانتقاله من مكان إلى آخر باللغة اللاتينية، ومترجمة للإنجليزية والعربية.

أهداف المكتبة

1 - رفع الوعي المجتمعي بالحقبة القبطية كونها حقبة من تاريخ مصر والشـرق الأوسـط شكلــت جـــزءا أصيـــلا مـن الوجــدان الحضـــارى والتراث الفكرى وما يتعلق بذلك من دراسات.

2 - حفـظ الإنتاج المعرفى عن القبطيات الصـادر من هيئـات أكاديميـة معينة بالبحث والتوثيق سواء كان مقروءا (دراسات، موسوعات، كتـب، دوريات، صحف، مجلات) أو مسموعا أو بصريا بمختلف اللغات.

3 - تكثيــف البحـث العلمـي في القبطيـات وما يتبــع ذلك مـن نشـــاط في حركة النشر والترجمة في هذا المجال مع سائر المؤسســات المعنيــةً.

4 - جمع التراث القبطى بكل نوعياتـه وترميمــه وتوثيقــه وتصنيفــه لتسهيل عرضه وإتاحته لجمهور الباحثين والدارسـين فى مكان واحـــد بالتنسيق مع الأديـرة القبطيــة والقطاعــات الجغرافيــة بالكنيســة والافراد من أصحاب المقتنيات الخاصة.

5 - تنشيط ودعم حلقة تبادل المعرفة ومجتمـع الباحثين محليــا وعالميــا وبالتالي تحقيــق نموذج لمؤسســة مصريــة ثقافيــة ناجحــة ورائــدة قادرة على التفاعل مع مجتمع المعلومات الحديث.



المكتبة الباباوية المركزية