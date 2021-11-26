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مع توقف الرحلات الجوية..

بركان لابالما يدمر مقبرة..وجزر الكنارى تعلن التأهب وسط مخاطر انهيار المبانى..فيديو

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:14 م
بركان لابالما يدمر مقبرة..وجزر الكنارى تعلن التأهب وسط مخاطر انهيار المبانى..فيديو بركان لا بالما
فاطمة شوقى

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يستمر بركان كومبرى فيخا بجزيرة لا بالما فى ثورانه لليوم الـ68 يوما، ولا يزال يعتبر مصدر قلق رئيسيا بعد الأمطار التى تساقطت بشدة مما عرقلت عملية إزالة الرماد من أعلى أسطح المبانى، وأعلنت حكومة جزر الكنارى حالة التأهب وطلبت من السكان توخى الحذر لأن المياه تزيد بشكل كبير من وزن الرماد مما يزيد من خطر انهيار المنازل والبنية التحتية وتكوين الجريان السطحى.

وقالت قناة "ار تى فى " الإسبانية، إنه منذ اندلاع كومبرى فيخا فى سبتمبر الماضى، يستمر البركان فى طرد كيمات كبيرة من الصهارة، وأثر على مساحدة إجمالية تزيد عن 1100 هكتار، وفقا لخطة الطوارئ البركانية لجزر الكنارى بيفولكا.

ودمرت الحمم البركانية جنوب البركان مقبرة فى لاس مانشاس، بالإضافة إلى ذلك، وتم تشكيل مركز جديد للانبعاثات بحيث يتحرك تدفقات الحمم البركانية بسرعة 600 متر فى الساعة.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن المطار فى لابالما أوقف الرحلات الجوية مرة آخرى، بعد أن سمحت أعمال التنظيف للرماد البركانى المتراكمة بالعمليات، كما أبقت شركات الطيران بينتر أبقت نشاطها معلقا.

حذر المجلس الأعلى للبحث العلمي في رسالة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مخاطر دخول منطقة الحظر للبركان، بسبب التعرض للغازات الضارة.    


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