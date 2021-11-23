بركان لابالما يدخل أسبوعه التاسع من النشاط وتدفق الحمم إلى البحر.. فيديو

فاطمة شوقى

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يدخل بركا كومبرى فيخا في جزيرة لا بالما أسبوعه التاسع من النشاط ، 64 يومًا، وأثرت الحمم البركانية على مساحة إجمالية قدرها 1065 هكتارًا ، ووصلت إلى البحر عبر نقطة جديدة في الشمال، وفقًا لبرنامج القمر الصناعي كوبرنيكوس الأوروبى.

وأصدرت حكومة جزر الكناري مرسوماً بحصر السكان في تازاكورتي وسان بوروندون ومنطقة إل كاردون المتناثرة في كامينو لوس بالوماريس بطريقة وقائية من الشمال بسبب وصول الحمم البركانية فى المنطقة التى تمتد بين جبال تودوكوي ، ولا لاجونا ،خاصة في حالة الانبعاث المحتمل للغازات التي تضر بصحة الناس.

في غضون ذلك ، تحافظ شركة الطيران بينتر على تعليق عملياتها مع لا بالما في الوقت الحالي في انتظار انتهاء الرماد البركاني الذي يسقط على مطار الجزيرة.

أعادت اللجنة العلمية تقييم حجم ثوران بركان لا بالما ، والذي انتقل من قيمة اثنين (من إجمالي ثمانية) إلى ثلاثة ، دون أن يشير ذلك إلى وجود قدر أكبر من الانفجار أو أن هناك أي اختلاف في آلية السترومبوليان للظاهرة الطبيعية.

وأوضح عالم البراكين في المعهد الجغرافي الوطني ، روبين لوبيز ، في نشرة الأخبار الصباحية أنه في الساعات القليلة الماضية ، كانت جميع الزلازل تقريبًا تتراوح بين 20 و 38 كيلومترًا ، وعلينا انتظار التطور. في الساعات القليلة الماضية كان هناك عمود كثيف إلى حد ما من الرماد يبدو للأسف أنه في طريقه إلى المطار ، والذي سيكون "معقدًا للغاية".

وأكد أنه كان هناك 38 زلزالا منذ منتصف الليل الماضي ، معظمها على عمق ما بين 30 و 38 كيلومترا. تم تسجيل أعلى درجة في الساعة 3:13 صباحًا في منطقة مازو ، على عمق 34 كيلومترًا.