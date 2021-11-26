العرب يسجلون صافى مشتريات بالبورصة المصرية بقيمة 199.7 مليون جنيه خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 70.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 17.7%، والعرب على 11.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 87.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 199.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 82.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.2%، وسجل العرب 7.1%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.6 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 2.4 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11431.24 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 2082.70 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.93% ليغلق عند مستوى 3059.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.52% ليغلق عند مستوى 13526.48 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4196.87 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 721.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 387.8 مليار جنيه إلى 391.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107 مليار جنيه إلى 111 مليار جنيه بنسبة نمو 3.8%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 494.7 مليار جنيه إلى 502.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.8%.

بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.718 مليار ورقة منفذة على 188 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.428 مليار ورقة منفذة على 192 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 4.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 21.2 مليون ورقة منفذة على 836 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 43.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 56.57%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.