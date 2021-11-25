ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام الأسبوع.. و7.6مليار جنيه مكاسب سوقية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه عند مستوى 721.703 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 11431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13526 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة.