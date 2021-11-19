111 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 19.6%، والعرب على 10.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 287.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 111.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 82.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.1%، وسجل العرب 7.1%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.2 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 11337.99 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثانية على التوالي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.8% ليغلق عند مستوى 2015.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 6.35% ليغلق عند مستوى 2972.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.17% ليغلق عند مستوى 13323.60 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4179.18 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 23.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 710.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.2 مليار جنيه إلى 387.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116 مليار جنيه إلى 107 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 511.2 مليار جنيه إلى 494.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%.

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.428 مليار ورقة منفذة على 192 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.383 مليار ورقة منفذة على 168 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 8.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 45.9 مليون ورقة منفذة على 1183 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 19.96% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 80.04%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 345.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 60.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.1 مليار جنيه، بحجم تداول 640.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 71.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.4 مليار جنيه بحجم تداول 986.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 132.1 ألف عملية.