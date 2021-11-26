التهاب اللثة وسوء الهضم من أسباب رائحة الفم الكريهة.. نصائح للتخلص منها

فاطمة ياسر

رائحة الفم الكريهة تعد من الأمور المزعجة عند الإصابة والتعرض لها، ولذا يقدم اليوم السابع أفضل وأسهل الطرق الطبيعية لعلاج هذه المشكلة وأيضا التعرف علي أسبابها وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "bodyandsoul".

أكد التقرير أن الإصابة برائحة الفم الكريهة قد تكون علامة علي وجود مشكلة ما في الجسم، أي إشارة للإصابة بمرض أو أنك تتبع عادات يومية خاطئة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة.

نصح التقرير الأشخاص الذين يعانون من رائحة الفم الكريهة النظر إلى النظام الغذائي المتناول، فإذا كنت تكثر من تناول الأجبان الزرقاء والثوم واللحوم المصنعة فأنت أكثر عرضة لهذا الأمر، ولذا عليك تناول الأطعمة المنعشة للفم كالنعناع والشمر والقرنفل.

هل تعلم أن رائحة الفم الكريهة قد تكون علامة علي الإصابة بالتهاب اللثة؟..فتطلق البكتريا المسببة للالتهاب غازات عطرية ذات رائحة كريهة، وأيضا علامة علي وجود مشكلة ما في الأسنان كخراج، ولذا عليك الاهتمام بنظافة الفم.

وأخيرا قد تكون رائحة الفم الكريهة علامة واضحة علي الإصابة بسوء في الهضم يعرضك للإصابة بالإمساك، ولذا عليك مضغ الطعام جيدا وتناول الأطعمة الغنية بالألياف وأكثر من الماء والسوائل.