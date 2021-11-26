الإنتهاء من غسيل شبكات خطوط مياه الشرب في محافظات القناة

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء من خطة أعمال غسيل شبكات مياه الشرب عن شهر نوفمبر بجميع قري ومراكز محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، ضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين باعتبارها على رأس اهتمامات الشركة.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، وأشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، حيث تم فتح محابس المياه وعمل محضر تضامنى بذلك، حيث تم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب، لافتا إن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار لـ 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة.



وأشار رئيس شركة مياه القناة، إلى أنه يتم أيضا عمل حملة مكبرة للمرور على الأماكن التي تستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، وذلك من خلال لجان متخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

