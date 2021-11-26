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الأرصاد: البلاد تتأثر بمرتفع جوى سطحى يعمل على رفع درجة الحرارة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:02 م
الأرصاد: البلاد تتأثر بمرتفع جوى سطحى يعمل على رفع درجة الحرارة حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد سببها مرتفع جوى سطحى قابله مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على رفع درجة الحرارة وحبس الرطوبة والشوائب العالقة فى طبقات منخفضة قريبة من السطح.
 
ويشهد اليوم الجمعة، ارتفاع بدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

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