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الأرصاد: شبورة مائية على الطرق بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 08:00 ص
الأرصاد: شبورة مائية على الطرق بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 26 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

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