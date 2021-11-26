استمرار أعمال إنشاء الطريق الرابط بين محور 30 يونيو وشادر عزام جنوب بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن مواصلة الأجهزة التنفيذية لأعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية، وذلك تماشيا مع أعمال الخطة الموسعة لتطوير طرق ومحاور مدينة بورسعيد.

وأشار المحافظ، إلى استمرار العمل فى إنشاء الطريق الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور 30 يونيو بجنوب بورسعيد، بطول 3 كيلو ونصف، وجارى تسليح القطاع الخرسانى أسفل المصرف وتصنيع طبقة الأساس للطريق، وذلك بعد جميع التنسيقات مع هندسة الصرف والرى وحى الجنوب لتسهيل الحركة إلى قرى الجنوب، و التيسير على المواطنين، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد .

وأكد المحافظ، أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب تشمل عدداً من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والطريق المؤدية لقرى الجنوب ، ومحور شادر عزام ، والحوض السمكي، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين .



جانب من الأعمال



رصف الطرق ببورسعيد