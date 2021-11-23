"الغضبان": بورسعيد تشهد أكبر خطة موسعة لتطوير الطرق

بورسعيد - محمد عزام

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية فى تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بنطاق المحافظة، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، وتذليل أى عقبات.

وأكد" الغضبان"، أن بورسعيد تشهد أكبر خطة موسعة لتطوير الطرق والتي لم تشهدها من قبل، مشيراً إلى أن أعمال التطوير التي تتم تساهم فى منع التكدس والازدحام بما يستوعب الحركة المرورية بالمحافظة خاصة بعد إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، وفى إطار الاهتمام بالشكل الحضاري و الجمالي الذي يليق بمحافظة بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية فى نطاق الزهور والمناخ والضواحي والشرق والعرب والجنوب وبورفؤاد، مؤكدا على أهمية الإسراع فى معدلات العمل والتنسيق بين كافة الجهات.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد ، لمتابعة سير العمل بمشروعات الطرق، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وعدد من الأجهزة المعنية.