أعمال منزلية تساعد فى حرق السعرات الحرارية.. اعرفها

كتبت مروة هريدى

يعد حرق السعرات الحرارية أمرا مهما عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصحة، كما أنها المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن، وبينما يبدو أن حرق السعرات الحرارية من خلال التمارين المكثفة هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الوزن الزائد، يمكن أن تلعب بعض المهام المنزلية دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بتسريع عملية فقدان الوزن وكذلك تحسين تدفق الدم وزيادة معدل ضربات القلب، وفقًا لما ذكرته شبكة "نوفوستي" الروسية.

فيما يلى.. أفضل الطرق لحرق المزيد من السعرات الحرارية في المنزل:



صعود الدرج

صعود الدرج يعتبر بديلا للتمارين الرياضية فى الجيم، حيث إن صعود ونزول السلالم بوتيرة منتظمة لمدة 11 دقيقة على الأقل تعمل على تحسين عضلاتك وزيادة معدل ضخ الدم إلى القلب، ويمكن أن تساعد هذه الطريقة البسيطة فى حرق ما يقدر بـ100 سعرة حرارية وشد جسمك بالكامل.

استخدام المكنسة الكهربائية



التنظيف بالمكنسة الكهربائية لمدة 25 دقيقة فقط تنظيفًا جيدًا وعميقًا لمنزلك بالكامل، يمكن أن يساعدك فى حرق ما لا يقل عن 100 سعرة حرارية، ولزيادة معدل الحرق، استخدم أداة تنظيف السجاد بعمق لإزالة شعر الحيوانات الأليفة والوبر والشعر المتلاصق بالسجاد.

كي الملابس



القيام بكي الملابس لمدة 40 دقيقة سيساعدك على التخلص من السعرات الحرارية، حيث تساعد حركة الكي على تحريك الذراعين أثناء الوقوف وتقوية القلب.

تمرين "تاي تشي"



يتطلب هذا التمرين منخفض المجهود الحد الأدنى من الجهد ليعطيك نتائج مذهلة، فهى عبارة عن تمارين تجمع بين التنفس العميق والاسترخاء مع الحركات منخفضة الشدة، التى تعمل على تحريك الجسم بالكامل باستخدام تمديدات بطيئة للأطراف وتقنيات التنفس المتحكم بها لمساعدتك على الاسترخاء مع تقوية قلبك.