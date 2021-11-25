85 بحثا علميا أمام المؤتمر الدولى للعلوم الأساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتحت الدكتور جيهان يسرى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات المؤتمر الدولى السادس عشر والذى تنظمه كلية العلوم برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم، ورئيس المؤتمر تحت عنوان "العلوم الأساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة".

وذلك بحضور الدكتور محمد شريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كرم طلب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد إسماعيل وكيل الكلية لشئون البيئة مقرر المؤتمر، والدكتور زين العابدين عبدالعال رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتورة فاتن زهران أمين المؤتمر ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من الجامعات المصرية والعربية ومراكز البحوث وطلاب وطالبات الكلية .

وفى الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة جيهان يسرى أهمية موضوع المؤتمر خاصة فى ظل التحديات البيئية التى تواجهنا داخليا وخارجياً وتؤثر على جميع أشكال الحياة، وفى ظل الظروف والتغيرات التى يمر بها العالم والتطور الاقتصادى والتزايد السكانى المستمر والزحف العمرانى السريع وما ينتج عن ذلك من زيادة فى استهلاك المياه والطاقة وبالتالى زيادة التحديات البيئية .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن المؤتمر يعد فرصة عظيمة لالتقاء الأساتذة والباحثين من مختلف الجهات والمؤسسات الجامعية والبحثية لبحث ودراسة أوجه التعاون والتكامل لوضع الحلول والتوصيات العلمية للبحث وتوفير البدائل والموارد الغير تقليدية، وآلية تطبيقها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبه أشار الدكتور جمال عنان، إلى أنه من منطلق دور كلية العلوم ومساهمتها المجتمعية فإنها شاركت وبشكل فعال فى عدد من المشروعات الخدمية مثل تدوير المخلفات وتحويل قش الأرز لعلف للحيوان وتحلية مياه الصرف الصحى والزراعى، حيث تقدم توصيات المؤتمر للجهات التنفيذية، كما شاركت فى دراسات الأثر البيئى فى اكتشاف آبار الغاز فى الصالحية، وخط الغاز الذى يصل مدينة الصالحية والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تقديم مركز البحوث والدراسات العلمية دراسات الأثر البيئى للمصانع والشركات قيد الإنشاء وكذلك للمصانع المقامة.

وأضاف عميد كلية العلوم أن من ضمن انجازات الكلية فى مجال الدراسات العليا تحقيقها، لأكثر من 50% من النشر الدولى، وحصول 15 أستاذاً ضمن أفضل 2% فى النشر العالمى، يعد تحديا كبيراً كما حاز قسم الرياضيات بالكلية على أفضل قسم رياضيات على مستوى الجامعات المصرية فى النشر العلمي.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل أن المؤتمر يشمل 10 محاور رئيسية تتناول التقنيات العلمية لتدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى وأساليب الاستفادة من المخلفات الزراعية، واثر التلوث البيئى على الثروة السمكية والطاقة المتجددة، ومقاومة الأوبئة ووقاية الانسان والحيوان والتخلص من الملوثات البيئية كمساهمة فى تحقيق رؤية مصر المستقبلية فى الحفاظ على البيئة وتحقيق نهضتها التنموية الشاملة .