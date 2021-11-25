ولى أمر تلميذ وشقيقه يعتديان على مدير مدرسة بالضرب بقنا

قنا صابر سعيد

فتحت الإدارة التعليمية بمركز أبوتشت شمال قنا تحقيقا في واقعة تعدى ولي أمر وشقيقه، بقرية الحبيلات بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، بالضرب والسب والقذف على مدير مدرسة ابتدائية بالقرية، أثناء محاولته فض نزاع بينهما وبين تلاميذ بالمدرسة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد قيام ولي أمر وشقيقه، بالتعدي على مدير مدرسة الحبيلات بمركز أبوتشت، شمالي قنا، أثناء تدخله لحل مشكلة بينهم وبين تلاميذ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتم التحفظ على المتهمين.