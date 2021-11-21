وكيل تعليم قنا يفتتح المركز الإشارى لخدمة طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، رافقه أحمد حلمي، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومجدى حسن محمد، موجه الإعاقة السمعية، وطارق أحمد عبدالحليم، مسئول التربية الخاصة بإدارة قنا التعليمية.

تفقد صبري، المطعم الخاص بالطلاب وغرف إعداد الطعام والحاسب الآلي، وتابع أنشطة الطلاب المختلفة، وافتتح المركز الإشارى لخدمة طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وكذلك أولياء الأمور ولمساعدة المعلمين الجدد داخل المدرسة فى التعامل مع الطلاب وإجادة لغة الاشارة لتسهيل التواصل مع الطلاب.

والتقى وكيل الوزارة، بعدد من أولياء أمور الطلاب واستمع إلى المطالب المتعلقة بذويهم، موجهاً بسرعة الاستجابة لهذه المطالب، وضرورة توفير الرعاية الكاملة لهؤلاء الطلاب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة، وكذا تخصيص يومان شهرياً لتدريب أولياء الأمور على لغة الإشارة من خلال المركز الإشارى.

ووجه خالد، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة وتوفير المعقمات والمطهرات لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وللوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالمستوى العام للمدرسة من خلال تفقده الفصول وحجرات الأنشطة، وتقدم بالشكر للمعلمين على مجهوداتهم مع هؤلاء الطلاب لينعكس بشكل واضح على مستواهم وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق العالمى.