وزير الداخلية العراقى: فرنسا كانت سباقة فى دعم العراق خلال حربه على الإرهاب

أ ش أ

أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الخميس، أن العراق وفرنسا لديهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة تربط البلدين.



وذكر بيان لوزارة الداخلية، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن الوزير الغانمي بحث مع السفير الفرنسي إيربك شوفالييه، عددًا من المواضيع التي من شأنها تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن فرنسا كانت سباقة في دعم العراق خلال حربه على الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم المصالح المشتركة.