وزيرا خارجية ماليزيا وسنغافورة يؤكدان التزام بلادهما بحل قضايا الحدود البحرية

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أكد وزيرا خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله وسنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، التزام بلادهما بحل قضايا الحدود البحرية بين البلدين المجاورين بما في ذلك تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بشأن جزر بيدرا برانكا وميدل روكس وساوث ليدج.

جاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماع اللجنة الفنية الماليزية السنغافورية المشتركة ُ الذي عقد بعد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، لمواصلة المناقشات حول السيادة على الجزر الثلاث.

وقال البيان إن الاجتماع الـ9 صادق على اختصاصات اللجنة الفرعية المعنية بتعيين الحدود البحرية في جزر /بيدرا برانكا/ و/ميدل روكس/ و/ساوث ليدج وستواصل اللجنة الفرعية عملها وفقا لاختصاصات الاتفاقية، مضيفا أن الاجتماع اتفق على استضافة ماليزيا للاجتماع الـ10 للجنة الفنية الماليزية السنغافورية المشتركة في عام 2022.