واردات مصر من اللحوم تتراجع بـ89 مليون دولار فى أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من اللحوم تراجعا كبيرا فى الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من اللحوم بلغت 116 مليون و565 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، بينما كانت 206 مليون و328 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2020، بتراجع بلغ نحو 89 مليون و763 ألف دولار.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن واردات اللحوم جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و76 مليون دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل مليار و197 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 121 مليون و339 ألف دولار.

وتضمنت قائمة واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من التفاح الطازج بقيمة 18 مليون و402 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضي، مقابل 12 مليون و803 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و599 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات العدس وبلغت قيمتها مليون و292 ألف دولار فى أغسطس الماضى، مقابل 4 ملايين و835 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 3 ملايين و543 ألف دولار، ثم واردات الشاي وبلغت قيمتها 2 مليون و709 ألف دولار، مقابل 22 مليون و773 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 20 مليون دولار.