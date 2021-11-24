أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم ، حيث يتراوح الكندوز بين 145 إلى 165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 130 جنيها، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160 جنيها، ونؤكد أن هذه الأسعار قد تشهد بعض الفروق الطفيفة بين سوق إلى آخر ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وكذلك بحسب نوع وقطعية اللحوم، وفق ما أعلنته شعبة القصابين

يشار إلي أن منافذ وزارة التموين والسيارات المتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية وفر كبير في المعروض مما يؤدى إلى استقرار أغلب الأنواع.

أما أسعار السجق البلدى في السوق المصرية تسجل الآن 120-140 جنيها، أما أسعار كباب الحلة وهي قطعية تفضلها بعض الأسر المصرية تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الضأن، تتراوح بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

لابد الإشارة إلى أن أسعار اللحوم فى المنافذ الحكومية تكون أقل بكثير من الأسعار عند الجزارين.