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مصطفى وزيري يشيد بأبطال ملحمة طريق الكباش: قاموا بسيمفونية عمل عظيمة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:00 ص
مصطفى وزيري يشيد بأبطال ملحمة طريق الكباش: قاموا بسيمفونية عمل عظيمة وزيري يشيد بأبطال ملحمة طريق الكباش
الأقصر – أحمد مرعى

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وجه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر لكل أبطال ملحمة العمل فى مشروع إحياء طريق الكباش، والذي لم يتوقفوا عن العمل والتجهيز والترميم حتى اللحظات الأخيرة قبل الحفل العالمى لافتتاح الطريق المقرر له مساء اليوم الخميس، مؤكدا أنهم قاموا بسميفونية عمل عظيمة بأيدى مصرية خالصة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ"اليوم السابع"، إن لطريق الكباش رجالا من الآثار بالأقصر قاموا بعمل مجهودات عظيمة على مدار الأيام والأسابيع والشهور الماضية، وكانوا يعملون بكل جدية وإخلاص وتفانٍ فى العمل بمختلف أرجاء معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وجميعهم أبطال يستحقون الثناء والتقدير.

وتحدث الدكتور مصطفى وزيري عن تفاصيل الحفل الأسطورى المنتظر لافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش، موضحا أنه تمت مراجعة كافة اللمسات النهائية فى كل شبر بمعابد الكرنك ومعبد الأقصر وأماكن الاحتفالات بالكامل لتكون عبارة عن إحياء لعظمة وحضارة الأقصر، وترويجا سياحيا لها بالكامل حول العالم.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هناك اجتماعات وأعمال كانت تتم على مدار الساعة من أجل إتمام الاستعدادات لحفل طريق الكباش، وتابع: "خلية نحل فى الأقصر تعمل على مدار الساعة.. هناك أعمال ترميم تتم فى معبدى الأقصر والكرنك والأثريين يعملون من أجل الحفل"، مشدداً على أنه سيكون الاحتفال بافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بمحافظة الأقصر، كرنفالا حقيقيا، حيث يتم خلاله العمل على إبراز جمال وآثار وعراقة ومواطنى الأقصر ومقوماتها السياحية والأثرية لإرسال رسالة للعالم كله لزيارة الأقصر.

أمين الأعلى للآثار مع أبطال ملحمة طريق الكباش خلال اللمسات النهائية
أمين الأعلى للآثار مع أبطال ملحمة طريق الكباش خلال اللمسات النهائية

 

رجال الآثار بالأقصر خلال العمل بإحياء طريق الكباش
رجال الآثار بالأقصر خلال العمل بإحياء طريق الكباش

 


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