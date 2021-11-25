مسلحون يقتلون 4 طلاب ومدرسًا فى مدرسة ثانوية بالكاميرون

وأفادت وكالة الأنباء الكاميرونية المركزية في خبر عاجل نشرته في صباح اليوم الخميس أن العديد من الطلاب المصابين نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة عبر مقاطعة نديان، بينما نُقل آخرون ممن كانت حالتهم أكثر خطورة إلى مقاطعة ليمبي المجاورة، بينما لم يتم تحديد عدد الجرحى حتى الآن.

وقال أربعة شهود عيان تحدثوا إلى وكالة الأنباء المركزية وطلبوا عدم ذكر أسمائهم ، إن قوات اقليم أمبازونيا، الذي يسعى للإنفصال عن الكاميرون، هي من نفذت الهجوم، وقالوا "نحن نعيش جميعًا هنا، ونعرف متى يتم تنفيذ هجوم ومن قبل من لأننا كنا ضحايا هذه الحرب منذ خمس سنوات حتى الآن. ومقاتلو أمبازونيا هم المسئولون".

وأكدوا أن "قوات أمبازونيا دخلوا إيكوندو تيتي وهاجمت مدرسة GBHS وأطلقت النار على ثلاثة طلاب ومعلم، أحدهما مدرس لغة فرنسية. وهذا ما حدث اليوم في إيكوندو تيتي، إنه الأسوأ على الإطلاق" على حد قولهم.

جدير بالذكر انه كثيرا ما تقع اشتباكات بين قوات الأمن في الكاميرون والمحتجين في المناطق الناطقة بالإنجليزية والذين يريدون إقامة دولة منفصلة تحت اسم "أمبازونيا"، حيث يتهم الناطقون بالإنجليزية الحكومة، التي تهيمن عليها المناطق المتحدثة بالفرنسية بتهميشهم، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة.