مريض بالبحيرة يزن 175 كيلو يناشد علاجه من السمنة والسكر.. والصحة ترد

كتبت: شيماء حمدى البحيرة ناصر جودة

أرسل القارئ محمود صابر مريض سمنة مفرطة وسكر وزنه 175 كيلو جرمًا غير قادر على الحركة، من قرية كدوة الوزارة علوبة أبوالمطامير محافظة البحيرة، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" في "اليوم السابع" لعلاجه، للحد من المضاعفات الخطرة التي يتعرض لها بسبب وزنه الزائد بشكل كبير وخطر.



من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تكثيف الجهود لرفع مستوى الخدمة الطبية بكافة المستشفيات والمراكز الطبية والرد على شكاوى المواطنين، مضيفا أنه جارى فحص المناشدة الخاصة بطلب علاج أحد المواطنين من مركز أبو المطامير الذى يعانى من السمنة المفرطة والسكر.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه إذا كانت الحالة المرضية مؤمن عليها من خلال منظومة التأمين الصحى، عليها التوجه لهيئة التأمين الصحى للعرض على لجنة طبية متخصصة لفحصها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وإذا لم تكن تخضع لمظلة التأمين الصحى سيتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة وعرضها على لجنة طبية تمهيدا لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



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