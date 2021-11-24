محافظ البحيرة يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بدمنهور بتكلفة 44 مليون جنيه.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة المشروعات الجديدة فى مواعيدها المحددة ووفقا للمواصفات القياسية، مضيفا أن قطاع الإسكان بالمحافظة خلال السبع سنوات الماضية شهد تطورا كبيرا، حيث تم تنفيذ 4 مراحل للإسكان الاجتماعى بعدد 7992 وحدة سكنية بتكلفة تبلغ مليار و48 مليون جنيه، وتم تسليم 3711 وحدة منهم إلى مستحقيها بتكلفة 454 مليون جنيه.

كما أنه جارى العمل بـ 330 وحدة بتكلفة 110 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3951 وحدة شاغرة، تم الانتهاء منها وتحت التسليم لمستحقيها بتكلفة 484 مليون جنيه.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية جولة محافظ البحيرة لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدمنهور بتكلفة 44 مليون جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة البحيرة، أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يولى المحافظة اهتماماً كبيراً ودعماً متكاملا لا ينقطع يعد إنجازا غير مسبوق، لافتا إلى تنفيذ 4421 مشروعا على أرض المحافظة فى جميع المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف استثمارية تبلغ 78 مليار جنيه.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه خلال عهد الرئيس السيسى، شهدت محافظة البحيرة العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات، دأب خلالها المسؤولون على تنفيذ مخطط التنمية للدولة وهو ما انعكس بالإيجاب على المواطن البسيط، مضيفًا أن ملف الإسكان هو أهم الملفات التى شهدت تطورا كبيرا للغاية، حيث نفذت مديرية الإسكان بالمحافظة عددا كبير المشروعات السكنية، التى وفرت بدورها وحدات سكنية للشباب والأسر البسيطة.



العمارات



جولة محافظ البحيرة



محافظ البحيرة يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى



محافظ البحيرة