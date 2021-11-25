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محافظ كفر الشيخ يشيد بتكريم وكيل التعليم للمتميزين من المعلمين والموجهين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:33 م
محافظ كفر الشيخ يشيد بتكريم وكيل التعليم للمتميزين من المعلمين والموجهين وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين من المعلمات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكريم  محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم للمتميزين من المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية، مؤكداً أن هذا التكريم دافعاً لزملائهم لبذل المزيد من الجهد لصالح الطلاب.
 
كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمكتبه المتميزين من المعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية، نظرا لجهودهم المبذولة في العملية التعليمية.
 
وكرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، رضا عبد اللطيف محمد، معلم  الحاسب الآلي بمدرسة أبو شعلان التابعة لإدارة بلطيم، وعوض محمود الزفتاوى، موجه الحاسب الآلي بالإدارة،  كما كرم معلمات رياض الأطفال بمدرسة النطاف الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وشكرهم على جهودهن داخل القاعات، رباب رمضان منصور، وعلياء عبد السلام رياض، وعلياء وصالح خضر،ورشا عبد الله حسين.
 
كما كرم شريهان اسماعيل سعد معلمه بالتعليم الفني، لتدريبها عدداً من طلاب  التعليم الفني على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس، وسبق تكريمها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
تكريم المتميزين من المعلمين والموجهين
تكريم المتميزين من المعلمين والموجهين

تكريم معلم متميز
تكريم معلم متميز

 
تكريم معلمه
تكريم معلمه

جانب من تكريم المعلمات
جانب من تكريم المعلمات

جانب من تكريم وكيل التعليم للمعلمين
جانب من تكريم وكيل التعليم للمعلمين

 
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلمه
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلمه
تكريم المتميزين من المعلمين والموجهين
تكريم المتميزين من المعلمين والموجهين

تكريم معلم متميز
تكريم معلم متميز
 
تكريم معلمه
تكريم معلمه

جانب من تكريم المعلمات
جانب من تكريم المعلمات

جانب من تكريم وكيل التعليم للمعلمين
جانب من تكريم وكيل التعليم للمعلمين

 
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلمه
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلمه

 


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