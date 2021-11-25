محافظ كفر الشيخ يعلن رفع 2020 طن مخلفات .. ويوجه بحملات نظافة مكثفة بالمدن

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ،فى بيان له،إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2020 طن بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 360 طن، وببرج البرلس 45 طن، وبسيدي سالم 143طن، وبسيدي غازي 37 طن، و ببلطيم 108طن، وبالرياض 106 طن، و بالحامول 145 طن، وبمصيف بلطيم 32 طن، وبقلين 111 طن، وببيلا 155 طن، و بدسوق 241 طن، وبفوه 183 طن، وبمطوبس 152 طن، وبمسير 23 طن "، بإجمالي 2020طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



جانب من سيارات نقل القمامة



رفع المخلفات بقرى ومدن كفر الشيخ



رفع المخلفات بقرية بدسوق