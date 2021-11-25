محافظ بنى سويف يتابع مشروعات رصف 145 شارعا بتكلفة 184 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، الموقف التنفيذى لخطة الرصف 2021/2022، والتى تضم 145 شارعاً بتكلفة تزيد عن 184 مليون جنيه، حيث تشمل مراكز المحافظة السبع ،حيث رافقه المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمحاسب هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف.

وشدد المحافظ على الالتزام بتوقيتات نهو المشروعات ،مع المراجعة الفنية المستمرة لتنفيذ المشروعات، وموجها بضرورة إرسال تقرير أسبوعى بما تم تنفيذه، والمعوقات التى قد تواجه الأعمال لسرعة تذليلها، خاصة وأن خطة العام الحالى للرصف تعد هى الأكبر ،وتشمل لأول مرة رصف أكثر من 30 شارعا ترابيا.

وشملت الجولة عددا من الشوارع،التى تفقدها المحافظ ووجه بتلافى بعض الملاحظات،مع ضرورة تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بجودة الأعمال المقررة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة، حيث يجرى حاليا تنفيذ الرصف لـ 25 شارعاً بمراكز بنى سويف والواسطى وسمسطا والفشن من اجمالى الخطة،وذلك بالتوازى مع مشروعات حياة كريمة بمركزى ناصر وببا ،وفيما يتعلق بمركز اهناسيا سيتم ادراجه فورالإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى بالشوارع.

كما التقى المحافظ عددا من المواطنين أثناء جولته،الذين كانت لهم مطالب ومقترحات بشأن رصف بعض الشوارع، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة النقل بدراسة المقترحات والمطالب وموقفها من الخطة، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق، خاصة الخدمات الحيوية التى تتماس مع حياة المواطن اليومية.

وتابع المحافظ سير العمل فى مشروع تطوير حديقة الشلال،والتى تتضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء نصب تذكارى لشهداء المحافظة ،حيث وجه المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال ومضاعفة العمالة لتسريع معدلات التنفيذ، والانتهاء من أعمال الردم والتسوية والتشجير والدهانات وغيرها من الأعمال.