حياة كريمة.. مجمع خدمى وزراعى بقرية بنى عدى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.



وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر لـ"اليوم السابع"، أن قرية بنى عدى تشهد أعمال تنفيذ مشروع المجمع الخدمي بالقرية، والذى يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم بالوحدة المحلية، حيث يضم كل مجمع "مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهرا عقاريا" لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى.



وأضاف على يوسف، أنه يجرى تنفيذ مشروع إنشاء مجمع بني عدي الزراعي، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي على مساحة 330 مترا.



يذكر أنه تم إدراج 66 قرية بمركزى ناصر وببا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة، تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.