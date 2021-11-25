اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة.. مجمع خدمى وزراعى بقرية بنى عدى فى بنى سويف

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:00 ص
حياة كريمة.. مجمع خدمى وزراعى بقرية بنى عدى فى بنى سويف محافظ بني سويف يتفقد قرى حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر لـ"اليوم السابع"، أن قرية بنى عدى تشهد أعمال تنفيذ مشروع المجمع الخدمي بالقرية، والذى يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم بالوحدة المحلية، حيث يضم كل مجمع "مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهرا عقاريا" لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى.

وأضاف على يوسف، أنه يجرى تنفيذ مشروع إنشاء مجمع بني عدي الزراعي، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي على مساحة 330 مترا.

يذكر أنه تم إدراج 66 قرية بمركزى ناصر وببا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة، تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.


أخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

محافظ بنى سويف

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

اخبار

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة