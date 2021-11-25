محافظ الإسكندرية: 33 قافلة خدمية للمناطق الآكثر احتياجا خلال 4 أشهر

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن هناك تنسيق مع جميع المديريات والجهات الخدمية المختصة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية والاجتماعية لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين ،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمناطق الأشد احتياجا وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بها، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية وإرسال القوافل الخدمية الشاملة التى من شأنها تقديم خدمات طبية وتوعوية للمواطنين.

وأكد "الشريف"،فى بيان له،على حرص جميع أجهزة المحافظة على تأدية دورها المجتمعي والخدمي والتنموي والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الاكثر احتياجا وذلك من خلال عدة إجراءات، من بينها إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية الشاملة وتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة،لافتًا إلى أن مديرية الزراعة برئاسة المهندس طارق زكى مدير المديرية شاركت خلال الأربعة أشهر الماضية بنحو 33 قافلة خدمية بإجمالي مستفيدين يصل إلى 500 فرد،مؤكدا على أهمية هذه القوافل في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية وتوفير المشورة في مجال الزراعة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية.

ومن جانبه أشار المهندس طارق زكى، إلى أن المديرية تعمل على المشاركة في القوافل الخدمية و التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات طبية وتوعوية لأهالي المناطق الأشد احتياجا بهدف نشر الوعي بالقضية السكانية و تقديم المشورة الصحية والزراعية لأهالي هذه المناطق، لافتا إلى أنه تم إرسال 8 قوافل في شهر أغسطس إلى مناطق ( المعمورة- والعامرية- وخورشيد- وبرج العرب)، أما في سبتمبر فقد تم إرسال 8 قوافل إلى مناطق( العامرية –وبرج العرب- وخورشيد- والمعمورة).

وفي شهر أكتوبر تم إرسال 11 قافلة الى مناطق (بهيج- والعامرية- والغربانيات- وابيس 7- وعرامة- وأبو صير- والمعمورة- وتعاونيات أبيس مجمعة النهضة)، كما بلغ إجمالي عدد القوافل التي تم إرسالها إلى المناطق ( أبيس والعامرية- والتوفيقية- وبرج العرب) في شهر نوفمبر 6 قوافل ،وقد أكد اللواء محمد الشريف على ضرورة إستمرار هذه القوافل لتقديم خدماتها للمواطنين في نطاق جميع الأحياء.