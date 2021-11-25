اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:40 م
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محافظة بنى سويف تعلن خروج جميع التلاميذ المصابين بحالات إعياء من مستشفى إهناسيا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:13 م
محافظة بنى سويف تعلن خروج جميع التلاميذ المصابين بحالات إعياء من مستشفى إهناسيا محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت محافظة بني سويف أنه تم خروج جميع التلاميذ من مستشفى إهناسيا المركزي إلى منازلهم بصحبة ذويهم، وذلك بعد الاطمئنان على سلامتهم وتحسنهم وزوال كافة الأعراض، والذين كانوا قد وصلوا "صباح اليوم" للمستشفى بسبب شكوى من مغص بالبطن، وفور تلقي المحافظة إخطارا بذلك، كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وكيلي الصحة والتعليم بالتوجه فورا للمستشفى للوقوف على حقيقة الوضع على الطبيعة.

وأفاد وكيل وزارة الصحة، الذي يتواجد الآن بالمستشفى، أنه بعد الفحص الطبي للتلاميذ تبين أنه لا توجد أية أعراض من المتعارف عليها لحالات التسمم، (من قئ ودوخة....إلخ )، باستثناء مغص بالبطن، وقد تم إعطائهم علاجا للمغص، وكانت جميع الحالات مستقرة حتى تم خروجهم جميعا من المستشفى بعد الاطمئنان على سلامتهم إلى منازلهم مع ذويهم، ولم يتم حجز أية حالة بالمستشفى.


محافظة بني سويف

تلاميذ

مستشفى اهناسيا

مغص بالبطن

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