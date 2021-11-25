للماميز .. إزاي تحمى طفلك من نزلات البرد والأنفلونزا

كتبت - ميرفت رشاد

الأنفلونزا مرض تنفسي معدي يسببه عدوى فيروسية تصيب الرئتين والفم والحلق، وهي تختلف عن أنفلونزا المعدة التي تنتج عن فيروسات في الجهاز الهضمي، يمكن أن يؤدي السعال أو العطس أو لمس فمك أو عينيك أو أنفك إلى انتشار الجراثيم، يعد فيروس الأنفلونزا معديًا قبل 24 ساعة من ظهور الأعراض وبعد 5 إلى 7 أيام من مرض الشخص، وفقا لما نشره موقع " childrens".

نصائح للوقاية من الأنفلونزا للأطفال

الطريقة الأولى للوقاية من الأنفلونزا عند الأطفال هي التأكد من أن كل فرد في عائلتك (أكبر من 6 أشهر) يتلقى لقاح الأنفلونزا .

مارس نظافة يديك جيدًا بالماء والصابون أو معقم اليدين

قم بتغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك ، حيث تنتشر الجراثيم بهذه الطريقة

حاول تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى

ابق في المنزل بعيدًا عن المدرسة والعمل والمهمات عندما تكون مريضًا

نظف وعقم الأسطح

أعراض الأنفلونزا:

تشمل أعراض الأنفلونزا عند الأطفال ما يلي:

حمى ، قشعريرة أو تعرق

انسداد أو سيلان الأنف

إلتهاب الحلق

سعال

الصداع

آلام في العضلات أو الجسم

التعب والضعف

يعتبر القيء والإسهال أكثر شيوعًا لدى الأطفال منه لدى البالغين

متى تذهب إلى المستشفى بسبب الأنفلونزا

يمكن علاج الأنفلونزا عادة في المنزل بالراحة وتناول الكثير من السوائل ومع ذلك، يمكن أن تكون مضاعفات المرض خطيرة أو حتى مهددة للحياة بالنسبة لبعض الأطفال، خاصة للذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو أو مرض السكري لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالمشاكل المرتبطة بالأنفلونزا.

إذا كان طفلك يعاني من أي من الأعراض التالية

صعوبة في التنفس

لا تستجيب أو لا تتفاعل

حمى مع طفح جلدي

القيء المفرط أو الشديد

لن تشرب السوائل

لون الجلد الأزرق أو الرمادي

جفاف الشفاه أو غرق العينين أو قلة التبول

نزلات البرد والسعال عند الأطفال