إزاي تحمي أطفالك من أمراض الشتاء وتقلبات الجو؟

نهير عبد النبى

مع تقلبات الجو والبرد الشديد يتعرض الأطفال لمشاكل صحية عديدة منها نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية وارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأمراض المتعلقة بفصل الشتاء، وهنا يقدم اليوم السابع بعض النصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء وفقا لما ذكره موقع savethechildren وهى:

-ينصح بتغطية الطفل وتشجيعه على ارتداء ملابس ثقيلة فى البرد القارس وخصوصًا عند الخروج من المنزل وارتداء قفازات وغطاء للرأس.

-استخدم واقي الشمس، لا يزال بإمكان الأطفال والبالغين التعرض لحروق الشمس في الشتاء، لذا ضع واقٍ من الشمس على المناطق المكشوفة.

-توخي الحذر بشأن الحرائق، المواقد التي تعمل بحرق الأخشاب والمدافئ قد تشكل خطرًا، خاصة للأطفال الصغار توخى الحذر وأنشئ بوابات واقية عندما يكون ذلك ممكنًا إذا فقدت الطاقة أو الحرارة وكنت تستخدم طرقًا بديلة للتدفئة مثل الكيروسين أو السخانات الكهربائية، فتأكد من أن أجهزة الكشف عن الدخان وأجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون تعمل.

-منع نزيف الأنف، إذا كان طفلك يعاني من نزيف أنفي خفيف في الشتاء، فاستخدم مرطب الهواء البارد في غرفته يمكن أن تساعد قطرات الأنف المالحة في الحفاظ على رطوبة أنفهم.

-حافظ على رطوبتهم، في الهواء الشتوي الأكثر جفافاً ، يفقد الأطفال المزيد من الماء من خلال أنفاسهم، قدم الكثير من الماء، وحاول أن تقدم لهم المشروبات الدافئة والحساء.

-اهتم بالسوائل الطبيعية على مدار اليوم مثل الينسون والبابونج والنعناع ، فهى تساعد على الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا.