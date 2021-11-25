فصل الكهرباء 6 ساعات عن بعض مناطق محافظة بنى سويف من السبت ولمدة 3 أيام

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بني سويف ،أنه قد تقرر فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف، وبعض قرى مركزي ناصر وببا وذلك بداية من يوم السبت إلى الثلاثاء خلال الأسبوع القادم،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة



وبحسب بيان القطاع سيتم فصل الخدمة يوم السبت"27/11" عن (شارع عبدالسلام عارف،خاتم المرسلين،الكورنيش،ترعة البوصة ،جزء من مقبل،الشرطة العسكرية،مساكن الإيمان"بمدينة بني سويف"،اعتباراً من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحاً، ويوم السبت أيضا "27/11" عن قرية الكوم الأحمر مركز بني سويف من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30ظهراً



في حين يتم فصل الكهرباءيوم الأحد" 28/11"عن(جزيرة أبوصالح مركز ناصر)،ويوم الاثنين"29/11"عن قرية (سنور مركز بني سويف )،ويوم الثلاثاء"11/30"عن قرى( الحلابية،تزمنت مركز بني سويف ,وطحا البيشة مركز ببا) ، وذلك من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30ظهراً، بحسب الأيام المذكورة والفترات الموضحة عاليه



ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.







