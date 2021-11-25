غلق 8 منشآت متنوعة فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية علي ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة والغير ملتزمة بالاجراءات الإحترازية أولتقديمها الشيشة للمواطنين.

كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذ الصدد شن حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بشوارع مساكن الزهور ، بلهارس،النبوي المهندس،جمال عبد الناصر،المعهد الدينى،ش سلسبيل الحرمين وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 منشأت وضبط عدد 74 حالة إشغال متنوع.

وتحرير عدد 15 محضر متنوع من صحبة وبيئة ونظافة وعدم إعلان اسعار المنتجات وعدد 4 إنذارات لمخالفات الاشتراطات الصحية وتحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة 15 ألف جنيه فضلا عن تحصيل 18 الف جنيه متأخرات لصالح شركتي المياه والصرف الصحي كما تم إعدام 15ك من المخلل مجهول المصدر،و5 ك زبيب،و10 عبوات كريم كراميل منتهي الصلاحية غير صالح للإستخدام ومتغير في الخواص الطبيعية ، فضلا عن سحب 10 عينات مواد غذائية متنوعة لفحصها من قِبل مراقبة الأغذية ، كما تم تحرير محضر رقم 11 لسنة 2021 بعد ضبط وتحريز 77 عبوة قهوة خضراء و3 عبوات كشري سريع التحضير لكونها منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

شارك في الحملة جهات التفتيش الصيدلى،الطب البيطرى،التموين،الأمن الصناعى،مراقبة الأغذية،الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة،مكتب العمل،ممثلي شركتي المياه والصرف الصحى.

وقام حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة إستهدفت طريق الكورنيش وشوارع سموحة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 45 حالة إشغال مختلفة وتحرير 11 محضر لمخالفات مختلفة من؛ تموين ورصد بيئي وصحة، بالإضافة إلى فرض الغرامات الفورية على عدد من الأفراد لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة.

ونفذ حي وسط برئاسة المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية والمطاعم بشوارع محمد مطاوع ، علي الخشخاني ، الاسكندر الأكبر،والسلطان حسين.

وأسفرت الحملة عن إيقاف تشغيل عدد 3 منشأت متنوعة ، اعدام 25 كجم اسماك وتحرير عدد 14 محاضر متنوعة من صحة وبيئة وتموين رصد بيئي وأمن صناعي وسحب 3 عينات للتحليل.

وتحرير عدد 4 انذارات من التفتيش العمالي بمديرية القوي العاملة ،لمخالفة قوانين العمل وضبط عدد 22 حالة إشغال متنوع.