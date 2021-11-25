عودة الشبورة بكثافة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

- خلال هذه الفترة يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

- يوم الخميس 25 نوفمبر وحتى الأحد 28 نوفمبر:

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.