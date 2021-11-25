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عودة الشبورة بكثافة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:00 ص
عودة الشبورة بكثافة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

- خلال هذه الفترة يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

- يوم الخميس 25 نوفمبر وحتى الأحد 28 نوفمبر: 

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 


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