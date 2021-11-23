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العظمى بالقاهرة تصل 26 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:36 م
العظمى بالقاهرة تصل 26 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر إلى الأحد المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر  
 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 10 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24  نوفمبر 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25  نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26  نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 15 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27  نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 15 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28  نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة
 
 

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