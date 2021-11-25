اليوم السابع
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ضبط 554 عبوة دواء بيطرى مخالفة وتحرير 4 محاضر بالشرقية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:05 م
ضبط 554 عبوة دواء بيطرى مخالفة وتحرير 4 محاضر بالشرقية المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية و ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير  مديرية الطب البيطرى أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت المديرية ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز أبو حماد.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 4  محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية وضـبط 554 عبوة لـ (32 صنف) دواء بيطرى مخالف (مجهول المصدر - منتهى الصلاحية )، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

 

 


بيطرى الشرقيه

مجهول المصدر

محافظه الشرقيه

منتهى الصلاحيه

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