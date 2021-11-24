صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السيارات" بنسبة 2.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.39%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.16%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.08%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.34%، وصعد قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والموارد الأساسية بنسبة 0.09%، 0.04%، على التوالي، فيما استقر قطاع العقارات.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الخدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.61%، وهبط قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والبنوك بنسبة 0.36%، 0.31%، على التوالي، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.09%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه عند مستوى 714.099 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 353.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.05 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.78%، والعرب على 12.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.81%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 72.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13359 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1125 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.