شكوى من تراكم القمامة فى تقسيم أبو عيادة بمركز الخانكة بالقليوبية.. والمحافظ يرد

كتب أحمد جمال الدين - القليوبية إبراهيم سالم

أرسل القارئ عرفات صلاح الدين عبد الخالق شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تراكم القمامة فى منطقة الجبل الأصفر تقسيم أبو عيادة بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وقال القارئ فى رسالته: نعانى نحن أهالى تقسيم قاسم أبو عيادة مركز الخانكة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية من تراكم لقمامة التى تعمل على انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للأمراض والعدوى، وتم التواصل عدة مرات مع المحافظة لإزالة القمامة ولكن لم تتم الاستجابة.

ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جرى إحالة الشكوى للعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والتنبيه بسرعة رفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة، وبالإفادة بما تم قبل وبعد أعمال الرفع، وذلك حفاظا على المواطنين من انتشار الأمراض، والتشديد على أعمال الرفع الدورى لها ومنع تراكم القمامة مرة أخرى، وذلك فى ظل جهود الدولة للوقاية من انتشار الأوبئة والأمراض.



تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.



ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".