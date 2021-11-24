شكوى من انتشار القمامة بمدخل قرية مبارك السنبلاوين بالدقهلية.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى الدقهلية شريف الديب

أرسل القارئ محمد عبدالستار محمود على، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب تراكم القمامة وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة، على الطريق بمدخل قرية مبارك السنبلاوين بالدقهلية من جهة كفر عبد الأمين، مطالبا الحى بالتدخل لرفعها وتنظيف الشوارع وتوفير صناديق للقمامة ورفعها بشكل دورى.



وأكد المحاسب متولي عبد العال متولي رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، أنه يجرى جمع القمامة من القرية بصفة دورية، وكذلك نظافة المداخل ومرفق طيه صور من شوارع القرية وصور لجرار القمامة.



القمامة



القمامة



القمامة

جرار القمامة

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".