سعر اليورو اليوم الخميس 25-11-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-11-2021، بالبنوك العاملة فى مصر مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى انخفاضا ليسجل 17.51 جنيه للشراء، و17.66 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ17.56 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.

كما سجل فى بنك مصر 17.51جنيه للشراء، و 17.65 للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 17.51جنيه للشراء، و17.68 للبيع، بينما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.54 جنيه للشراء، و17.66جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 17.54 جنيه للشراء.

17.66 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 17.51 جنيه للشراء.

17.66 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 17.51 جنيه للشراء.

17.65 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 17.51 جنيه للشراء.

17.68 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 17.53 جنيه للشراء.

17.68 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 17.53 جنيه للشراء.

17.68 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 17.56 جنيه للشراء.

17.68 جنيه للبيع.