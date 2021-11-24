اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-11-2021

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:05 ص
سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-11-2021 يورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 17.56 جنيه للشراء، و 17.71 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 17.55 جنيه للشراء، و17.74 للبيع.
 
كما سجل فى بنك مصر 17.56جنيه للشراء، و 17.71 للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 17.57جنيه للشراء، و17.73 للبيع، بينما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.60 جنيه للشراء، و17.72جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.60 جنيه للشراء.
 
17.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.56 جنيه للشراء.
 
17.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.56 جنيه للشراء.
 
17.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.57 جنيه للشراء.
 
17.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.59 جنيه للشراء.
 
 17.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.59 جنيه للشراء.
 
17.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.66 جنيه للشراء.
 
17.79 جنيه للبيع.

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