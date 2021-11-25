سائق مقطورة يقتحم مخبزا ويتسبب فى مصرع شخص وإصابة سيدة بالشرقية.. لايف

الشرقية- حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، من موقع حادث ديرب نجم بالشرقية، حيث اقتحم سائق سيارة نقل بمقطورة مخبز آلى بمنطقة السويقة ببندر ديرب نجم، صباح اليوم، وأسفر عن مصرع شاب يدعى "كريم" 19 عاما عامل بالمخبز، وبتر الساقين للمصابة "ريهام نبيل"، حيث تم إجراء جراحة لها بمستشفى ديرب نجم المركزى، وتم إخطار النيابة العامة، برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.