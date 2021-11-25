اليوم السابع
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سائق مقطورة يقتحم مخبزا ويتسبب فى مصرع شخص وإصابة سيدة بالشرقية.. لايف

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:46 م
سائق مقطورة يقتحم مخبزا ويتسبب فى مصرع شخص وإصابة سيدة بالشرقية.. لايف حادث ديرب نجم بالشرقية
الشرقية- حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، من موقع حادث ديرب نجم بالشرقية، حيث اقتحم سائق سيارة نقل بمقطورة مخبز آلى بمنطقة السويقة ببندر ديرب نجم، صباح اليوم، وأسفر عن مصرع شاب يدعى "كريم" 19 عاما عامل بالمخبز، وبتر الساقين للمصابة "ريهام نبيل"، حيث تم إجراء جراحة لها بمستشفى ديرب نجم المركزى، وتم إخطار النيابة العامة، برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 
 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بلاغا باصطدام سيارة نقل بمخبز بمدينة ديرب بمنطقة السويقة، على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم رفع السيارة المتسببة فى الحادث والتحفظ عليها.
 

وتبين من آراء شهود العيان، أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالطريق العام ناحية منطقة السويقة، اقتحمت مخبز آلى بالطريق، وتم استخراج جثة "كريم أشرف" 19 عاما عامل، وإصابة "ريهام نبيل" ربة منزل بكسر بالساقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة ديرب نجم تحت تصرف النيابة والمصابة إلى مستشفى ديرب، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن، فيما تم تشكيل لجنة من مجلس مدينة ديرب نجم، لتحديد التلفيات بالمنزل.

 


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