تفاصيل مصرع شاب وإصابة سيدة فى حادث اقتحام سيارة نقل لمخبز بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

شهدت مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حادث مأساوى، حيث اصطدمت سيارة نقل بمخبز آلى بالطريق العام بمنطقة السويقة ببندر ديرب نجم، مما تسبب فى مصرع شاب وإصابة سيدة، وتم إخطار نيابة ديرب نجم، برئاسة محمد البحراوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

أسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة ربة منزل بكسر بالساقين، وحدوث تلفيات بواجهة منزل، وتم نقل جثة الشاب والمصابة إلى مستشفى ديرب نجم، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بلاغا باصطدام سيارة نقل بمخبز بمدينة ديرب بمنطقة السويقة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم رفع السيارة المتسببة فى الحادث والتحفظ عليها.

وتبين من آراء شهود العيان أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالطريق العام ناحية منطقة السويقة اقتحمت مخبز آلى بالطريق، وتم إستخراج جثة" كريم أشرف" 19 سنة عامل، وإصابة " ريهام نبيل" ربة منزل بكسر بالساقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة ديرب نجم، تحت تصرف النيابة والمصابة إلى مستشفى ديرب، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن، فيما تم تشكيل لجنة من مجلس مدينة ديرب نجم، لتحديد التلفيات بالمنزل.



الامن فى موقع الحادث



الحادث



بعد رفع آثار الحادث