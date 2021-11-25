اليوم السابع
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رئيس جهاز حماية المستهلك: الفاتورة السبيل الوحيد لحماية المواطن

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:31 ص
رئيس جهاز حماية المستهلك: الفاتورة السبيل الوحيد لحماية المواطن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
كتبت منال العيسوى

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شدد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، على أهمية الاحتفاظ بالفاتورة عند شراء أى سلعه، قائلا: "إن الفاتورة شيء مهم جداً بين المستهلك والبائع، طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 ، الذى نص على أن الفاتورة إجبارية على البائع، ولابد أن يكتب بها السعر المعلن عنه، لاسترجاع أو تبديل المنتج فى حال الضرورة".
 
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج يحدث فى مصر المذاع حاليا على قناة " mbc"، أن حقوق المستهلك مرتبطة تماما بمعرفته لحقوقه، وأن أقوى وأهم حلقة فى حلقات الاقتصاد هو المستهلك، موضحا أنه هناك حوالى 14 و15 واقعة تم فيها تعديل السعر، قائلا:" محدش يرمى فاتورة ومحدش ياخد سلعة من غير فاتوره". 
 
وفى سياق متصل، قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أزمة أسعار السيارات ازمة عالمية، وعمليات الفواتير والنسب تشوبها دايرة مظلمة، وفيها حلقات كثيرة أخطر مما يتم فى السيارات، وخاصة عمليات الأوفر برايس، وما يتم دفعه من نسبة على تمن العربية، يتم وفقا للكتاب الدورى بقانون المرور.
 
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك قائلا:" أن الفاتورة المنتفخة فى صالح صاحب السيارة، ففى حال وجود عيب فيها، ستعطى له الحق فى استعادة هذا الرقم المدون بها ، والمهم هنا هو تتبع الفاتورة.

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قانون المرور

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