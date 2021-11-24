اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جهاز حماية المستهلك: 32% من المشكلات الواردة للجهاز من السلع المعمرة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:44 م
رئيس جهاز حماية المستهلك: 32% من المشكلات الواردة للجهاز من السلع المعمرة جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن مشكلات قطاع السلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية " الغسالات، تصل لحوالى 32% من حجم المشاكل التى ترد للجهاز، وكان يتم البت فيها خلال 18 يوما، لكن تم تخفيض الفترة ويتم الحل خلال 3 أيام، وتصل نسبة الحل بالتفاوض لـ 94% ، ونسبة 6% نلجأ لشكل من أشكال التحكيم.
 
وأكد حسام الدين، خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج يحدث فى مصر المذاع حاليا على قناة "mbc"، ان قطاع السلع المعمرة لا يتضمن السيارات وانما لها قطاع مستقل يسمى قطاع سيارات، مشيرا الى أنه حاليا عند تسجيل الشكوى على الكول سنتر تظهر لشركات الأجهزة المنزلية فى نفس التوقيت، ويقدمون على الحل الفوري.
 
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أهمية الحفاظ على الكرامة الشخصية للمستهلك، وأنه فى بعض الأحيان الجهاز يتدخل حماية المستهلك، لأنه بند رئيسى فى قانون حقوق المستهلك، مشيرا الى أحد الوقائع رغم أنه تم التصالح بين المستهلك وإحدى الشركات، تدخلنا ، من أجل الحفاظ على حق كرامة المستهلك لأنه تم الجور عليها، وتم مطالبتهم بما يفيد كل سياسات التعامل وخدمة العملاء، ووعدوا بتقديم حزمة من الإجراءات واتخاذ التدابير الخاصة به.

حماية المستهلك

حقوق المستهلك

العروض الوهمية

السلع المعمرة

شريف عامر

يحدث فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز حماية المستهلك: نسبة الاستجابة لحل الشكاوى 94 % عبر التفاوض

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:26 م

رئيس حماية المستهلك: وقف 121 إعلان غير مطابق لمواصفات وزارة الصحة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:36 م

"حماية المستهلك" يقدم نصائحه للمواطنين خلال عروض "البلاك فرايداى".. ويحذر المتلاعبين من غرامة تصل لـ2 مليون جنيه حال الإعلان عن تخفيضات وهمية.. ومراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء ضرورى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:00 ص

قانون حماية المستهلك يلزم مورد التشطيبات والصيانة المنزلية بصلاحية لمدة عام

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة