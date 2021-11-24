رئيس جهاز حماية المستهلك: 32% من المشكلات الواردة للجهاز من السلع المعمرة

كتبت منال العيسوى

قال المهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن مشكلات قطاع السلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية " الغسالات، تصل لحوالى 32% من حجم المشاكل التى ترد للجهاز، وكان يتم البت فيها خلال 18 يوما، لكن تم تخفيض الفترة ويتم الحل خلال 3 أيام، وتصل نسبة الحل بالتفاوض لـ 94% ، ونسبة 6% نلجأ لشكل من أشكال التحكيم.

وأكد حسام الدين، خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج يحدث فى مصر المذاع حاليا على قناة "mbc"، ان قطاع السلع المعمرة لا يتضمن السيارات وانما لها قطاع مستقل يسمى قطاع سيارات، مشيرا الى أنه حاليا عند تسجيل الشكوى على الكول سنتر تظهر لشركات الأجهزة المنزلية فى نفس التوقيت، ويقدمون على الحل الفوري.