وكيل "صحة المنوفية" يناقش استعدادات مستشفى سرس الليان لدخول مبادرة "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الأربعاء، الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا بمجلس أمناء مستشفى سرس الليان، بحضور صبري حسن مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، والدكتور محمد سلامة مدير عام إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتورة أماني المعداوي مسؤولة قوائم الانتظار بالطب العلاجي بالمديرية، والدكتور معتمد يوسف مدير الإدارة الطبية بسرس الليان، والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب طارق أبو حطب رئيس مجلس مدينة سرس الليان.

وفى بداية الاجتماع تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير إلي رئيس مجلس مدينة سرس الليان، والفريق الطبي بمستشفى سرس الليان والقيادات الشعبية والمجتمع المدني علي جهودهم المتميزة والمبذولة في تطعيم لقاح فيروس كورونا لأهالي مركز سرس الليان.



وأكد وكيل الوزارة علي أهمية رضي المرضي عن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضي بمحافظة المنوفية، وأهمية وجود الرؤية الصادقة لما يطلبه المواطن من خدمات داخل المستشفي بالتنسيق مع القيادات الشعبية والمجتمع المدني.



وشدد وكيل الوزارة علي أهمية دور مستشفى سرس الليان في تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي مدينة سرس الليان، وخاصة أن مستشفى الباجور العام أصبحت مستشفى عزل كورونا حاليا، وأكد علي أهمية دور المشاركة المجتمعية في التطوير الشامل لمستشفى سرس الليان من أجل تجهيزها للاستعداد لدخول مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك بتكاتف الجميع لدعم المنظومة الصحية بالمنوفية



وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط الإداري بالمستشفي مع استمرارية متابعة مراكز لقاح فيروس كورونا، وتسهيل حصول المواطنين علي تطعيم فيروس كورونا من خلال الفرق الطبية بمراكز اللقاح والفرق المتنقلة لجميع الأماكن والتنسيق مع حزب مستقبل وطن من أجل حشد المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا.



وأوضح وكيل الوزارة علي أن هدف المنظومة الصحية بمحافظة المنوفية هو تطعيم المواطنين بنسبة 100% طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين مدير مستشفى سرس الليان ورؤساء الأقسام من أجل تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضي.

وفي ختام الاجتماع أشار وكيل الوزارة الي ضرورة الاعداد الجيد للحملة القومية لشلل الأطفال والتي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بمحافظة المنوفية.